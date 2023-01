Extra toezichthouders in West delen in anderhalve maand 30 afvalboetes uit

De twee extra toezichthouders werden aangenomen na een voorstel van D66, GroenLinks en de VVD. Ze moesten op voornamelijk andere locaties controleren op afvalzakken, karton en grofvuil naast containers en op straat. De stadsstraten en winkelstraten werden meer gecontroleerd.

Zo gingen de toezichthouders onder andere in gesprek met ondernemers op de Bos en Lommerweg, om te vragen hoe zij omgaan met hun afval. Er zijn tot nu toe 300 waarnemingen geweest, waarvan er 100 keer daadwerkelijk afval lag.

Ondernemers benaderd

In 2020 werd het project Vuilnisvrij West opgesteld, waarbij de probleemlocaties op een lijst kwamen te staan. Tot nu toe komen er nog steeds probleemlocaties bij. Ondernemers rond de Kinkerstraat in het gebied rondom De Hallen zullen ook worden benaderd door de toezichthouders. Dit is een probleemlocatie vanwege huis- en bedrijfsafval.

Stadsdeelbestuurder Ester Fabriek laat in een brief aan leden van de stadsdeelcommissie weten dat het eigenlijk de bedoeling was om de toezichthouders eerder in 2022 in te zetten, maar dat het pas aan het einde van het jaar kon. Daarom blijven ze in ieder geval nog in januari en februari van dit jaar. Ze zegt dat de resultaten geëvalueerd worden en dat dan gekeken wordt of de toezichthouders nog langer kunnen blijven.