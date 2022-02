Het blijft ergernis nummer 1 voor veel Amsterdammers: vuilnis op straat. Corona-karton en het illegaal aanbieden van huisvuil helpt zeker niet, maar daarnaast is er ook een ziekteverzuim van 30 procent onder reinigers en werd de afvalinzamelingsdienst niet voor niks onder verscherpt toezicht gesteld. Wat gaat er fout en wat moet er gebeuren? Lijsttrekkers Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Claire Martens (VVD) gaan in Ronald heeft Kiespijn met elkaar in debat.