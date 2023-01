Organisatie referendum Hoofdgroenstructuur haalt binnen dag ruim 18.000 handtekeningen op

De organisatie van het referendum over het zogeheten 'beleidskader Hoofdgroenstructuur' heeft genoeg handtekeningen opgehaald om te kijken of het referendum plaats kan vinden. Er waren 1.000 handtekeningen nodig en in totaal ondertekenden, binnen één dag, 18.000 mensen het verzoek.

Dat het referendum komt, is nog niet zeker. Het inleidende verzoek moet eerst worden gecheckt en daarna moet de referendumcommissie een positief advies geven aan de gemeenteraad. Dan moet de raad nog beslissen of het referendum er mag komen of dat zij willen schikken met de organisatie. Om het referendum dan daadwerkelijk te laten plaatsvinden, moeten er in tien weken tijd nog eens 10.000 handtekeningen opgehaald worden.

Als het zover komt, heeft de organisatie er vertrouwen in. "Wij hebben in 18 uur ruim 18.000 handtekeningen opgehaald. Er zijn zoveel Amsterdammers die zich zorgen maken over het groen in de stad." Aankomende woensdag beslist de gemeenteraad of het onderwerp van het referendum onder de uitzonderingen valt waardoor het niet door mag gaan. Als dat niet zo is, stopt verdere besluitvorming totdat duidelijk is of het referendum doorgaat.

Eigenlijk moet zo'n verzoek voor een referendum een week voordat het onderwerp in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn gedaan. Vanwege een storing in het systeem van de gemeente was het digitale formulier 'niet beschikbaar' en kon de organisatie dit woensdag niet inleveren. Burgemeester Femke Halsema besloot daarom om de indieners meer tijd te geven.

Inspraakavond

In de Hoofdgroenstructuur staan de beschermde groene gebieden in de stad, waar woningbouw en andere vormen van verharding niet zijn toegestaan. De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur, zoals die nu is, wordt gewijzigd. "In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd", zo schrijft de organisatie.

Vorige week vond er in de Stopera een inspraakavond over het onderwerp plaats. Daarbij waren zo'n honderd demonstranten aanwezig, 35 van hen kwamen aan het woord. Verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig was er zelf niet bij, maar zei een dag later dat hij met de nieuwe plannen juist meer groen wil beschermen en dat gemeenteraadsleden over bouwplannen kunnen stemmen.