Lange rij voor open dag Metis Montessori in Oost: "Het is een hele populaire school"

"Het is wel heel erg druk, dit is niet echt uitnodigend om een kijkje te gaan nemen", laat een vrouw weten die net bij de rij aankomt. Een andere man zag het wat rooskleuriger in. "Het is nu erg druk, maar het is een goede school. Als dit de moeite is die je moet nemen, dan moet je dat gewoon doen toch?"

De jonge scholieren die kwamen kijken hadden wel begrip voor de rijen buiten. "Het is een hele populaire school natuurlijk. Heel veel mensen die van de Montessori komen willen hier naar toe, zij zijn gewend aan deze leermethode", aldus een jongen die vandaag een kijkje heeft genomen.

Plek voor 180

De komende maanden moeten er zo'n 8.000 kinderen die in groep 8 zitten hun twaalf voorkeuren doorgeven voor een middelbare school. Bij de open dag van het Metis kwamen ongeveer 3.000 potentiële brugklassers kijken. "De drukte hadden wel al verwacht", reageert directeur Hüseyin Asma. "We proberen dat geleidelijk oplossen met de tijdslots. Ondanks de drukte was het wel een hele gemoedelijke open dag."

Van die 3.000 is er uiteindelijk plek voor 180 van hen, toch ziet de directeur het voor alle toekomstige brugklassers positief in. "Wellicht dat je niet op je eerste keuze terecht komt, dat is afhankelijk van je lotnummer. Maar we hebben in de stad wel meerdere mooie scholen, dus uiteindelijk komt het wel goed.