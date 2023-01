Neef en ex-advocaat Taghi veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden cel

Voormalig advocaat Youssef T. is vandaag in de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden cel wegens het doorgeven van berichten van en naar zijn neef Ridouan Taghi. Volgens de rechter is er genoeg bewijs om te stellen dat T. deelnam aan een criminele organisatie en daarin 'op een geraffineerde wijze' een sleutelrol vervulde. Tegen T., die niet in de zaal zat, werd door het OM eerder 7 jaar cel geëist.

Omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat Youssef alle berichten van Taghi naar buiten bracht, is de straf lager uitgevallen dan de eis. Youssef werd ook verdacht van de handel in verdovende middelen, maar ook daarvoor is onvoldoende bewijs.

In dat criminele netwerk zou Taghi's neef vooral hebben gewerkt als doorgeefluik vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar Ridouan sinds december 2019 vastzit. Als advocaat pleegde Youssef 98 bezoekjes naar de EBI, waardoor Ridouan bevelen kon doorgeven en meerdere scenario's voor ontsnappingspogingen kon bespreken.

Volgens de rechter is de zaak 'een voorbeeld van hoe georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld'. "Tot in een beroepsgroep, dat een voorbeeld moet zijn van integriteit." De rechtbank rekent het Youssef daarom aan dat hij de berichten in zijn rol als advocaat doorgaf. Volgens de rechter heeft hij daarmee het 'vertrouwen van de samenleving in de advocatuur en rechtstaat' geschaad.

Berichten

Omdat gesprekken met advocaten niet mogen worden afgeluisterd, kreeg lange tijd niemand lucht van de praktijken. Dat vermoeden ontstond pas in juli 2021 na aanwijzingen van de ontsnappingspoging. Volgens het OM kon Ridouan dankzij neef Youssef zijn criminele organisatie vanuit de gevangenis aansturen.

Op stiekem opgenomen beelden die het OM tijdens een van de zittingen liet zien, is te zien dat Youssef en Ridouan via geschreven teksten die ze tegen het glas aandrukten met elkaar communiceerden. Nadat de teksten gelezen waren, werden ze weer doorgekrast.

Volgens de rechter was Youssef 'meer dan een boodschappenjongen.' "Hij dacht ook mee. Hij gaf Ridouan ongevraagd advies en kon extra informatie geven over het reilen en zeilen."

Druk

Het verweer van Youssef is altijd geweest dat hij onder druk stond en geen andere keuze had dan mee te werken met zijn neef. Volgens het OM zijn er juist aanwijzingen dat Youssef vrijuit kon spreken. Bovendien zou hij ongevraagd advies en kritiek hebben geleverd.

Ook de rechtbank vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat Youssef onder druk zou zijn gezet. "Verdachte heeft zich in ieder geval zélf in die positie gebracht", is het oordeel.