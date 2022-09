'Verdachte noemt Ridouan Taghi als opdrachtgever moord Peter R. de Vries'

Een man die ervan verdacht wordt de moordaanslag op Peter R. de Vries te hebben gefilmd, zou in een door de politie afgeluisterd gesprek hebben gezegd dat Ridouan Taghi de opdrachtgever is. Drie bronnen die het onderzoeksdossier goed kennen, hebben dat los van elkaar bevestigd, schrijft NRC .

De man is een van de drie verdachten die is aangehouden voor het filmen van de moordaanslag. Hij zou in augustus 2021 en afgelopen januari zijn gehoord, waarbij de politie tijdens het tweede verhoor afluisterapparatuur in zijn auto zou hebben geplaatst. In één van de opnames die daarmee gemaakt, zou de naam van Ridouan Taghi zijn genoemd als opdrachtgever. Taghi zou de moordopdracht in het voorjaar van 2021 bij drie verschillende groepen hebben uitgezet.

Samenwerken

Volgens NRC denkt de politie dat de drie vermeende filmers nauw samenwerkten met de uitvoerders van de moord. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de drie verdachten al begin juni in de buurt van de studio van RTL Boulevard rondlopen. Hier was De Vries ook vlak voor de moordaanslag te gast. NRC schrijft dat ze ervan afzien om de moord zelf uit te voeren als één van hen even later voor een openstaande celstraf wordt opgepakt.

Kort na de aanslag werden Delano G. en Kamil E. opgepakt. Zij worden op dit moment verdacht van het uitvoeren van de moord. In juli werden vervolgens nog vier verdachten opgepakt, waaronder de drie die ervan verdacht worden de aanslag gefilmd te hebben. Gisteren werd een zevende verdachte aangehouden.