Ajax verkleint achterstand op Feyenoord en staat nu derde na winst in Leeuwarden

Ajax heeft simpel gewonnen van SC Cambuur. Door doelpunten van Steven Berghuis (twee), Brian Brobbey (twee) en Dusan Tadic werd het 0-5. Berghuis en Brobbey scoorden voor het eerst sinds 23 oktober tegen RKC Waalwijk. Door de winst op Cambuur klimt Ajax over PSV heen en staat het nu derde in de eredivisie.

PSV speelde later op de middag namelijk gelijk tegen Feyenoord, dat diep in de blessuretijd nog gelijk maakte: 2-2. Ajax profiteert daarmee ook van het puntverlies van Feyenoord. De achterstand op de koploper is nu drie punten. Het verschil met nummer twee AZ is nog maar één punt.

Net als tegen Excelsior Rotterdam koos John Heitinga tegen Cambuur voor Mohammed Kudus en Owen Wijndal in de basis. Brian Brobbey en Calvin Bassey begonnen op de bank. Vanaf het begin was Ajax veel sterker dan de Friezen. Dusan Tadic was in de beginfase de gevaarlijkste man bij de Amsterdammers. Hij schoot eerst een vrije trap nog naast, maar was na een kwartier alsnog trefzeker. De Serviër rondde een mooie aanval beheerst af: 0-1.

Even later mikte hij van randje zestien net naast. Via Steven Berghuis kwam Ajax op 0-2. Na een mooie solo van Kudus op de achterlijn lepelde hij de bal op het hoofd van Berghuis. Cambuur kwam er nauwelijks aan te pas, maar kreeg wel twee grote kansen via Silvester van der Water. De Blaricummer had het vizier beide keren niet op scherp. Dat gold ook voor Kenneth Taylor, die faalde oog in oog met Robbin Ruiter.

Ban gebroken

Na de pauze ging Ajax vrolijk verder met aanvallen. Zo kreeg Kudus een levensgrote kans. Opnieuw bleek Amsterdammer Ruiter spelbreker. Berghuis zorgde in de 64e minuut voor de definitieve beslissing in de wedstrijd. Na een een-tweetje met Tadic schoot de middenvelder snoeihard zijn tweede in het doel: 0-3. Voor het eerst sinds 23 oktober maakte hij twee goals in één wedstrijd voor Ajax.

Brobbey viel in de slotfase in en bekroonde de invalbeurt met een goal. De bal kwam in de kluts voor zijn voeten en de spits mikte de bal achter Ruiter: 0-4. De ingevallen spits zorgde ook voor de vijfde en laatste goal van de wedstrijd.

Hato

Door de simpele overwinning was er vandaag ook ruimte voor een debutant. Na 73 minuten liet Heitinga in 2006 geboren Jorrel Hato invallen. Hato is nu 16 jaar en 335 dagen oud en daarmee, na Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf, de jongste Ajax-debutant ooit.