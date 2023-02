Twee goals Berghuis en Brobbey bezorgen Ajax zege en blazen titelstrijd nieuw leven in

Net als tegen Excelsior Rotterdam koos John Heitinga tegen Cambuur voor Mohammed Kudus en Owen Wijndal in de basis. Brian Brobbey en Calvin Bassey begonnen op de bank. Vanaf het begin was Ajax veel sterker dan de Friezen. Dusan Tadic was in de beginfase de gevaarlijkste man bij de Amsterdammers. Hij schoot eerst een vrije trap nog naast, maar was na een kwartier alsnog trefzeker. De Serviër rondde een mooie aanval beheerst af: 0-1.

Even later mikte hij van randje zestien net naast. Via Steven Berghuis kwam Ajax op 0-2. Na een mooie solo van Kudus op de achterlijn lepelde hij de bal op het hoofd van Berghuis. Cambuur kwam er nauwelijks aan te pas, maar kreeg wel twee grote kansen via Silvester van der Water. De Blaricummer had het vizier beide keren niet op scherp. Dat gold ook voor Kenneth Taylor, die faalde oog in oog met Robbin Ruiter.

