Piet Heintunnel weer open na storing

De Piet Heintunnel kon een deel van de ochtend niet gebruikt worden. Volgens de gemeente was er sprake van een storing. De tunnel is inmiddels weer open.

De tunnel ging rond 8.00 uur in beide richtingen dicht. De gemeente liet weten dat monteurs onderweg waren. Aangeraden werd om via de IJtunnel of de Gooiseweg/Wibautstraat om te rijden.

Morgenavond weer dicht

Rond 9.45 uur meldde de gemeente dat de tunnel weer open is. De Piet Heintunnel gaat morgenavond wel opnieuw dicht, maar dat is vanwege de normale onderhoudswerkzaamheden. De tunnel zal nog veel vaker, vrijwel maandelijks, dicht gaan voor dit soort werkzaamheden.

De Piet Heintunnel ging vorige week open na ruim anderhalf jaar gesloten te zijn vanwege renovatiewerkzaamheden. Daarna werd al gewaarschuwd voor storingen vanwege 'kinderziektes'.

Tweede storing

Een week na de opening moest de tunnel al dicht vanwege een storing. Toen duurde de sluiting ongeveer twintig minuten.

