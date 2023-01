Opening Piet Heintunnel maakt eind aan maandenlang omrijden: "Ik vind het fantastisch"

Automobilisten die voor de verkeerslichten stonden te wachten noemden de opening 'fantastisch' en 'geweldig' en ze waren er 'blij' mee. Een enkeling was niet helemaal tevreden. "Ik zei net tegen mijn kleine zoon, dan hebben ze veel te lang de tijd gehad en dan is het nog een bende. Steenslag enzo."

"Op een gegeven moment zou die, geloof ik 1 december open gaan", blikt een buurtbewoner terug. "Ik dacht, fantastisch, dan kunnen we in december weer normaal met de auto. En toen was het, hij wordt met enige weken uitgesteld. Toen dacht ik: Jezus, hoe lang wordt het dan wel weer."

De opening maakt een einde aan allerlei manieren om om te rijden, zoals via de Amsterdamsebrug. Daar stond vaak file. "Dat is ook een drama. Dus je pakt een afslag verder, richting Noord", zegt een andere automobilist. Een bewoner van Oostenburg schat in dat hij door het omrijden en de files dagelijks 20 tot 30 minuten extra reistijd had.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst liet eerder deze week weten dat de renovatie van de 25 jaar oude tunnel een 'complexe logistieke operatie' was. Hoewel de Piet Heintunnel nu aan de wetgeving voor tunnels voldoet en er intensief getest is, sluit ze niet uit dat er de komende maanden storingen kunnen ontstaan vanwege kinderziektes.