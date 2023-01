Piet Heintunnel na ruim 1,5 jaar weer open voor verkeer

De Piet Heintunnel ging op 25 juni 2021 dicht omdat het niet meer aan de veiligheidseisen van de nieuwe Tunnelwetgeving uit 2019 voldeed. De renovatie zou in eerste instantie vijftien maanden duren, maar dat werden er uiteindelijk bijna negentien. Eind december liet de projectmanager van de renovatie weten dat de tunnel veilig genoeg was om weer open te kunnen.

Toen was het alleen nog wachten op de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die nog een openstellingsvergunning moest afgeven. Afgelopen dinsdag gaf de omgevingsdienst akkoord en volgens hen voldoet de tunnel aan alle eisen. En nadat de opening van de tunnel meerdere keren werd uitgesteld, konden de eerste auto's een half uur eerder dan verdacht door de tunnel rijden.

Dat de tunnel nu voor een lange tijd niet meer hoeft te sluiten is nog niet zeker. Van de week schreef wethouder Melanie van der Horst dat er een verhoogde kans is op storingen in de eerste paar maanden. "Ondanks het testprogramma dat doorlopen is, zijn ‘kinderziektes’ helaas niet uit te sluiten", aldus Van der Horst. "De verkeersleiding is zich hiervan bewust."