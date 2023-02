Vrachtwagens met dekens en kleding op weg naar Turkije en Syrië: "Ik word er emotioneel van"

Bayram Demir verwacht dat hij aan het einde van de dag niet meer door zijn notenzaak in West kan lopen omdat het te vol staat met spullen die buurtbewoners zijn komen brengen. Van jassen, schoenen, broeken tot babykleedjes, het stapelt zich op in de winkel. "Als je dit soort dingen ziet en hoort van mensen, word je daar wel een beetje emotioneel van. Ik vind het allemaal prachtig", vertelt Demir.

Vanuit IJburg zijn er al negen vrachtwagens vol met spullen vertrokken naar Syrië en Turkije. Initiatiefnemer Burak Kunu is druk bezig om een nieuwe wagen in te laden. Volgens hem is er vooral behoefte aan warme dekens en jassen. Hij is blij met alle steun die hij krijgt vanuit de buurt. "De hechtheid van de Turkse gemeenschap zie je naar bovenkomen. Dat is enorm, daar krijg je gewoon kippenvel van", vertelt hij.