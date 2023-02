Politiek nl Weinig politieke bijval voor plan onbevoegde leraren in basisonderwijs: hoe nu verder?

"Ik lig hier 's nachts van wakker. Ik vind dit voor de ontwikkeling als samenleving en de ongelijkheid die hier ontstaat echt afschuwelijk", aldus onderwijswethouder Marjolein Moorman woensdagochtend in de commissievergadering over het lerarentekort. Reden waarom het weer op de agenda stond: vorige week opperde de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primaire onderwijs het idee om vanwege het lerarentekort vaker onbevoegde leerkrachten voor de klas te zetten. Dat plan kan in de Amsterdamse politiek op weinig bijval rekenen.

"Wat een wereldvreemd en bespottelijk idee van de schoolbestuurders. Als een kind ergens recht op heeft, dan is het een bevoegde leerkracht voor de klas", kwalificeerde Jim Haijen van de SP het idee van de schoolbestuurders.

Quote "Het is een zeer onwenselijke uitspraak en het interview is ongelukkig" onderwijswethouder Marjolein Moorman

De commissie vroeg zich af waarom Moorman niet op de hoogte was van het door de schoolbesturen gelanceerde plan. "Ik wist dat de schoolbesturen een interview zouden geven over het sluiten van kleine scholen. Ik wist niet dat er een vorm van nieuw onderwijs zou worden besproken. Het is een zeer onwenselijke uitspraak en het interview is ongelukkig", zei de wethouder. De schoolbesturen kwamen vorige week al snel met een aanvullende verklaring en zeiden dat ze het jammer vonden dat er een beeld was ontstaan dat zij de nieuwe onderwijsvorm tot standaard wilden maken. Leraren waren zo verbolgen over het plan dat er vrijdag nog een protest plaatsvond. Tekort Amsterdam komt ruim 706 fte aan leraren tekort. Dat komt neer op een tekort van 16,8 procent, terwijl de stad vorig jaar een tekort van 15,3 procent had. In het speciaal onderwijs is het tekort nog fors hoger: 31 procent.

Het lerarenprotest vorige week

En dus blijft de vraag: hoe komt Amsterdam het lerarentekort wel te boven? De wethouder werkt met scholen aan een nieuwe lerarenagenda, die vanaf 2024 moet ingaan. Moorman lichtte al een klein tipje van de sluier op: zo wordt onderzocht of er een wooncomplex speciaal voor leraren kan komen. Ook het heikele punt van het samenvoegen van kleine scholen ligt weer op tafel. Moorman: "En dat is ook iets waarvan de schoolbesturen nu hebben aangegeven bereid zijn om die stap te zetten." Kleine scholen De wethouder kan daarin nu niet dwingender zijn, zo stelt zij. "Schoolbesturen mogen de schoolgrootte met elkaar middelen. Dus een grote school en een kleine school mogen met elkaar gemiddeld worden. Er is geen dwang om ze te sluiten. Ik heb ook tegen de minister gezegd: als je vindt dat er te veel kleine scholen zijn, zal je de wet moeten aanpassen. Dat lijkt mij ook verstandig. Ik probeer tegelijkertijd afspraken te maken met de schoolbesturen om toch al de stappen te zetten." Ze besluit: "Ik heb ook wel eens een interview gegeven waarvan ik achteraf denk; dat had ik beter kunnen formuleren. Misschien is het wel goed geweest, omdat het opnieuw de norm heeft bevestigd van wat goed onderwijs is. Dat is een bevoegde leraar voor de klas."