Acht tips over zwaar mountainbike-ongeluk in Amsterdamse Bos

De politie heeft woensdag acht tips binnengekregen over het zware mountainbike-ongeluk in het Amsterdamse Bos in mei 2020 . De zaak werd gisteravond uitvoerig besproken in Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie looft een bedrag van 15.000 euro uit voor wie meer duidelijkheid kan geven over het fietsongeluk.

Slachtoffer van het fietsongeluk was de 61-jarige Frits van de Voort uit Amsterdam. Hij raakte volledig verlamd nadat hij met zijn mountainbike over een balk viel. Na tweeënhalf jaar revalidatie zonder uitzicht op verbetering koos de man uiteindelijk voor euthanasie.

Opzet

Volgens de familie van Van de Voort leek het erop dat de stam bewust was neergelegd op het pad. "Ongeveer tien minuten voor het ongeval heeft hij hetzelfde rondje gefietst en toen lag de boomstronk er nog niet", vertelde zijn zoon Fabian in juni 2020 tegen AT5. "'Dus het is in een periode van tien tot twaalf minuten geplaatst."

Ook de politie vermoedt dat de boomstam bewust op de route is gelegd. Frits fietste vaker met vrienden door het Amsterdamse Bos en er zijn meerdere aanvaringen geweest tussen de fietsgroep en wandelaars in het bos. "Denk aan boze blikken en discussies over of je er wel of niet mag fietsen", vertelde politiewoordvoerder Lex van Liebergen gisteren in een uitzending van Opsporing Verzocht. Ze benadrukte dat er wél gefietst mag worden.

Getuigen

De politie deed gisteren nogmaals de oproep aan getuigen zich te melden. Eén man in het bijzonder zou rond het tijdstip van ongeluk in de buurt zijn geweest. Het gaat om een lange man met een donkere huidskleur, destijds had hij dreadlocks en was tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg grijze sportkleding.

De tips die zijn binnengekomen, worden onderzocht door de politie.