Einde in zicht voor werkzaamheden Weesperzijde: "Steeds meer de uitstraling van een echte fietsstraat"

Het Verkeer is terug op de Weesperzijde, waar in 2021 de werkzaamheden zijn begonnen voor een nieuwe inrichting. Omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt vertelt over de afrondende fase van het project.

Eind april 2023 wordt de fietsstraat officieel ingeluid. Momenteel vinden er nog werkzaamheden op de Weesperzijde ter hoogte van de Grensstraat en verderop bij de Loswal. Wanneer dit is afgerond kunnen fietsers en auto's weer normaal rijden over de Weesperzijde: "Van de andere werkzaamheden gaat het verkeer niet zoveel merken", legt Luchtenbelt uit.

Op de Weesperzijde zijn de werkmannen druk bezig met de laatste werkzaamheden. De zon schijnt, het einde is in zicht, dus de sfeer zit er na anderhalf jaar nog goed in. De fietsstraat tussen de Schollenbrugstraat en de Grensstraat is klaar. De kabels en leidingen zijn vervangen, de voetpaden zijn opnieuw aangelegd en er ligt rood asfalt in: "De Weesperzijde krijgt steeds meer de uitstraling van een echte fietsstraat", vertelt omgevingsmanager Luchtenbelt.

Fietsers en voetgangers

Tot die tijd is het voor fietsers nog even afstappen of omrijden via de Wibautstraat. Toch gaat het soms even mis, zoals bij de wielrenner die wordt aangesproken door de verkeersregelaar. Of hij aan het steppen of fietsen was blijft de vraag.

Naast het regelen van het verkeer kende het project meer uitdagingen. Buurtbewoners zijn vanaf het begin al erg betrokken geweest bij het project: "Zij laten flink van zich horen als zij vinden dat de werkzaamheden op een andere manier moesten gaan, dus regelmatig heb ik hier samen met de aannemer rondjes gelopen samen met de bewoners op zoek naar de juiste oplossing daarvoor", vertelt Luchtenbelt.

Een voorbijganger is blij met het resultaat: "Ja leuk, stuk verbeterd!", maar een andere bewoner maakt zich toch wel zorgen over de grootte van de parkeervlakken: "Ik vind het wel goed, alleen de parkeerhavens vind ik veel te klein."

Bij de vorige bezoeken aan de Weesperzijde liepen we buurtbewoner én bekende Nederlandse tatoeëerder Henk Schiffmacher tegen het lijf. Helaas was drie maal in dit geval niet scheepsrecht, dus de vraag wat hij van het (bijna) afgeronde werk vindt blijft nog even onbeantwoord.