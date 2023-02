UvA schort nieuwe samenwerkingen met Shell op

De Universiteit van Amsterdam (UvA) start voorlopig geen nieuwe onderzoeken in samenwerking met Shell of gelijksoortige bedrijven. Dat laat het bestuur van de universiteit weten in reactie op een protest van studenten in januari. Zij eisten onder andere dat de banden met Shell verbroken moesten worden.

Het College van Bestuur van de UvA wil eerst met studenten en medewerkers in gesprek gaan over de vraag hoe en met wie samengewerkt wordt. Tot die tijd worden er geen onderzoeken gestart met de steun van bedrijven in fossiele brandstoffen.

In totaal is de UvA bij vier projecten betrokken waar Shell één van de partijen is. Volgens de website van de universiteit zijn deze onderzoeken gericht op schone energie, betere analysemethode of een beter milieu. Bor van Zeeland van studentenvakbond ASVA zei eerder tegen AT5 dat Shell de naam van de UvA gebruikt voor 'Greenwashing'.

Bezetting Binnengasthuis

Een maand geleden bezetten meerdere studenten van onder meer Mokum Kraakt en University Rebellion een UvA-pand aan de Oudemanhuispoort. De studenten vonden dat de UvA niet transparant was over de samenwerking met de fossiele industrie.

De ME moest worden ingezet om het UvA-gebouw te ontruimen. Daarbij werden dertig activisten aangehouden. De UvA liet destijds weten dat de universiteit niet tegen protesteren en demonstreren is, maar dat bezettingen te ver gaan.