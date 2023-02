Gemeente hangt vlag halfstok voor Turkije en Syrië

"We leven mee met iedereen die door de aardbeving is getroffen. Met alle Turkse, Koerdische en Syrische Nederlanders die in angst en onzekerheid verkeren over het lot van hun familie en vrienden. En zij die al slecht nieuws hebben ontvangen", meldt de gemeente.

Het aantal doden als gevolg van de zware aardbevingen ligt inmiddels boven de 16.000 en stijgt nog steeds. Eerder deze week doneerde het stadsbestuur 1 euro per inwoner aan het Rode Kruis voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat komt neer op 905.000 euro.