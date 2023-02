Ron zoekt nieuwe opslag voor 15.000 boeken: "Hoe vind ik iets betaalbaars in de stad?"

"We hebben zo'n vijftienduizend boeken liggen op een minuut lopen vanaf onze kraam", vertelt Ron Heeneman, voorzitter van tweedehandsboekenwinkel Books4Life: "Als we een bepaald boek niet hebben liggen in onze kraam, dan kijken we achter in de opslag." In het Binnengasthuis liggen alle boeken die worden verkocht én daar worden alle online bestellingen klaargemaakt. Maar door de verbouwing van het Universiteitskwartier van de UvA moet zijn opslag verplaatsen.

De verbouwing van het Binnengasthuis zat er al langer aan te komen. Om die reden kon Book4Life het pand tot nu toe tijdelijk huren voor een klein prijsje. "Al onze opbrengst gaat naar het goede doel toe. Dus hoe minder huur, hoe meer geld er overblijft voor liefdadigheid." Vorig jaar hield de boekhandel 38 duizend euro over om te doneren. "Het enige wat we zelf met het geld doen is één keer per jaar naar de Chinees met al onze vrijwilligers om te bespreken welke organisatie het bedrag dat jaar verdient."