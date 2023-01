Reisboekhandel te koop voor 1 euro: "Het zit in ons bloed, maar het is tijd voor de volgende"

Boekwinkel Evenaar in de Korsjespoortsteeg in het centrum verdwijnt over een maand. Eigenaren Marre en Maria willen na 32 jaar het stokje doorgeven. Voor een mooi prijsje willen ze de boekhandel inclusief alle boeken en inventaris verkopen: "Voor 1 euro geven we het door. De boeken moeten gewoon blijven, het is zoiets moois."

"Het reizen en de literatuur zit in ons bloed en het gaat er niet uit totdat we begraven zijn", vertelt Maria. "We zijn een niche-boekhandel voor kaarten, reisgidsen en literatuur over en uit andere landen. Met een normale boekwinkel red je het hier niet, maar gespecialiseerd wel." De eigenaren willen graag dat deze trend wordt doorgezet en zetten de boekhandel te koop voor 1 euro.

"Het is vrijwillig, we zijn niet failliet ofzo", begint Marre van Dantzig. "Maar", vult collega en vriendin Maria Bastiaens aan, "we zijn na 32 jaar toe aan iets anders. We hebben nog zo veel dromen en ambities." De dames hebben al die tijd samen een reisboekhandel gehad. De afgelopen vijf jaar zitten ze op hun huidige locatie: "Het is hier heel knus vertellen onze klanten vaak."

Ze hebben in die 32 jaar heel veel meegemaakt. Ze organiseren lezingen en hebben leesclubs. Al hun verhalen willen ze bundelen in een boek over hun zaak: "We hebben wel eens mensen op heterdaad moeten betrappen als ze boeken stolen", zegt Maria. Marre vult aan: "We hebben ook wel eens een autootje midden in de voordeur gehad, die was naar binnen gereden."

"Het is tijd voor de nieuwe generatie om het over te nemen, daarom vragen we maar 1 euro voor alle boeken en inventaris." Op die manier hopen ze de reisboekentrend voort te kunnen zetten. "Als mensen hun eigen draai eraan willen geven dan kan dat, als de boeken maar blijven!"

"We hopen gewoon echt dat dit in goede handen terechtkomt. Een buurman die langsloopt zit in de leesclub met de eigenaren en andere mensen uit de buurt: "Het is hier zo lekker persoonlijk. Je leert van elkaar, je geeft elkaar tips over boeken en je deelt je reisavonturen. We zetten onze leesclubs zeker voort, bij iemand thuis desnoods."

De winkel blijft van Maria en Marre tot 28 februari, wie er daarna achter de toonbank staat is nog niet duidelijk. Ze hebben goede hoop: "We houden het maar op dat we optimistisch zijn dat het gaat lukken!"