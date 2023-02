Sneller, simpeler en goedkoper bouwen: hét credo om een bouwcrisis te voorkomen

In 2022 werden 8.401 woningen in aanbouw genomen, meer dus dan de doelstelling van 7.500 woningen per jaar. Maar of dat de komende jaren ook gaat lukken met alle uitdagingen waar de bouw voor staat is nog maar de vraag. Met 10.000 inwoners die Amsterdam er jaarlijks bij krijgt én een dreigende bouwcrisis is er grote noodzaak om alle zeilen bij te zetten: sneller, simpeler en goedkoper bouwen dus.

Architect Jan van Erven Dorens merkt het aan de bouwers zelf: "Ik vroeg onlangs een aannemer of hij interesse had in een opdracht en kreeg meteen respons. Vroeger werd je in de wacht gezet en hadden ze pas over negen maanden tijd. Nu zijn ze veel happiger."

Door de explosief gestegen kosten voor bouw(-materialen) en stikstofontheffing voor de bouw waar vorig jaar een streep doorheen ging wordt gevreesd dat veel bouwprojecten stil komen te liggen en nieuwe projecten worden uitgesteld. Volgens Fred van der Molen, hoofdredacteur van journalistiek bouwplatform NUL20, zijn de eerste symptomen van een bouwcrisis al zichtbaar: "Architecten en ontwikkelaars zijn de kanaries in de kolenmijn. Zij geven aan dat de werkgelegenheid terugloopt. Tijdens de crisis in 2008 ging dit ook al zo."

Volgens ontwikkelaar Xander van Beers is de crisis al aan de gang: "We zien dat er een knelling is tussen de bouwkosten en wat beleggers en particuliere kopers kunnen betalen. Sommige projecten kunnen hierdoor in de vertraging komen of stilvallen, dat zien we al een half jaar."

Dat bevestigt ook gebiedsontwikkelaar Peter Heuvelink. "Het stilvallen van de bouw moeten we vooral voorkomen, anders gaat het zoals in de horeca tijdens corona: Je krijgt de mensen niet meer terug als het later weer op gang komt." Hij benadrukt wel dat pessimisme niet nodig is: "Zo ver zijn we nog niet en zo ver hoeft het niet te komen. Het consumentenvertrouwen stijgt en de maatregelen van de gemeente gaan zeker helpen."