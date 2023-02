Stormloop bij collectieve aanvraag energietoeslag studenten na uitspraak rechter

De uitspraak van de rechter in de zaak van Amsterdammer Melle van der Geest over de energietoeslag voor studenten heeft voor een stormloop gezorgd bij juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted (LAW). Van der Geest vocht met succes aan dat ook studenten recht zouden moeten hebben op een energietoeslag. Daarop hebben duizenden studenten zich aangemeld om collectief zo'n toeslag aan te vragen bij de gemeente.

"We hebben ontzettend veel reacties gehad. Sinds gisteren hebben we al 1600 aanmeldingen van studenten uit Amsterdam. Over het hele land staat de teller op 10.000", vertelt Robin Bosch van LAW. Studenten moeten aan aantal zaken kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor de toeslag.

Ten eerste dat je 21 jaar of ouder bent en ook ingeschreven bent en woont in de gemeente waar je de aanvraag wilt doen. Daarnaast moet je een 'laag' inkomen hebben, de hoogte daarvan verschilt per gemeente. Tot slot moet je kunnen aantonen dat je de energierekening (voor een deel) betaald.

Ook is het belangrijk dat studenten al een afwijzing van de aanvraag hebben, dus zich al eerder hebben gemeld bij de gemeente voor de energietoeslag. Die deadline was eerst 31 december en werd verlengd naar 15 januari. Bosch adviseert studenten die dit nog niet gedaan hebben dit alsnog te doen omdat op dit moment gemeenten de aanvraag voor studenten nog altijd afwijst.

ASVA: doe aanvraag

Ook de Amsterdamse studentenvakbond ASVA raadt studenten aan alsnog de aanvraag te doen, mochten ze dat nog niet hebben gedaan. "Niet geschoten is altijd mis", vertelt ASVA-voorzitter Aziza Filal. "En er komt waarschijnlijk een nieuwe energietoeslag voor 2023, dus dan zit je er wel meteen bij."

De ASVA helpt 450 studenten met het alsnog verkrijgen van de energietoeslag. Filal is ontzettend blij met de uitspraak van de rechter. "Deze uitspraak biedt hoop. Eindelijk erkenning voor de student."