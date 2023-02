Dusan Tadic is trots op 100 goals voor zijn 'droomclub' Ajax: "We zijn nooit tevreden"

Ajax heeft in eigen huis gewonnen van Sparta en dat betekent dat Ajax nu tweede staat in de Eredivisie. Na afloop van de wedstrijd verscheen Ajax-trainer John Heitinga in de persruimte van de Johan Cruijff Arena om zijn analyse te geven over wedstrijd. Daarna kwam een zeer trotse Tadic binnenlopen, want die maakte vandaag zijn honderdste goal voor Ajax.

Na de wedstrijd had Tadic een onderonsje met de fans van Ajax. "Als je supporters je daarheen roepen en je zo toezingen, dan komen er natuurlijk emoties', vertelt de aanvoerder. "Zeker omdat dit altijd mijn droomclub is geweest. Dat blijft mooi en speciaal. We hebben veel mooie dingen beleefd samen. Daar moeten er nog meer van komen. We zijn nooit tevreden. We moeten door blijven gaan", zegt Tadic met een glimlach.