Petities tegen komst erotisch centrum: "Dit wil je niet in een woonwijk"

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid liet eerder aan AT5 weten dat het voorbarig is om nu te roepen dat het centrum niet in Noord mag komen. "Mijn eerste reactie is wel dat ik me sterk afvraag of NDSM-Oost, als specifieke locatie in Noord, een goede locatie is", aldus de voorzitter.

Volgens de oprichter van de petitie tegen de komst van het centrum in Noord is het stadsdeel 'niet het afvoerputje om de overlastgevende problemen naar toe te verhuizen'. Volgens de initiatiefnemer is de werf een iconisch gebied aan het IJ met woningen, een vrij karakter en een creatieve sfeer. De buurtbewoners die de petitie ondertekenen zien de komst van het centrum dan ook niet zitten.

In de nasleep van de brief van Halsema verschenen er twee petities tegen de komst van het erotisch centrum. Eén tegen de komst voor beide locaties in Zuid, ondertussen door ruim 4.400 personen getekend , en één tegen de komst op de NDSM-werf, met ondertussen meer dan 1.100 handtekeningen .

In een brief die de burgemeester donderdag naar de gemeenteraad stuurde, liet zij weten dat er wordt gekeken naar de locaties De Groene Zoom en de Europaboulevard, beide bij de RAI en Docklandsplot op de NDSM-werf. Volgens Halsema komen er in het centrum zo'n honderd werkplekken voor sekswerkers . De bedoeling is om de druk te verlagen op de Wallen en dat het een 'aantrekkelijk alternatief' moet worden.

De initiatiefneemster weet dat je nooit precies kan voorspellen hoe het allemaal gaat zijn als het centrum in de buurt zou komen, toch is ze van mening dat 'het er niet veiliger op wordt'. "Naast mogelijke overlast en criminaliteit, wordt het ook gewoon veel drukker op straat. Het is Amsterdam en we hebben in de RAI al veel evenementen, maar het gaat nog drukker worden in de buurten door extra toeristen en andere groepen mensen. De bereikbaarheid van Zuid kan dan ook voor problemen zorgen."

Helen, die liever niet met haar achternaam in het stuk wil, denkt dat de komst van de sekswerkers naar de buurt ook gepaard gaat met overlast en criminaliteit. "Er gaan veel toeristen komen die mogelijk onder de invloed van alcohol en drugs zijn. Zij moeten dan door de buurt, gebruiken de tram en de metro en blijven misschien hangen in het Beatrixpark. Je moet die problemen niet verplaatsen naar woonwijken, de Rivierenbuurt is nu juist rustig en kindvriendelijk.

Ook de initiatiefnemers van de petitie uit Zuid zien het erotisch centrum liever niet komen. "Wij wonen in de Rivierenbuurt en hebben juist gekozen voor de buurt omdat het zo kindvriendelijk is. Als je hoort dat er zo'n centrum kan komen vlak bij onze scholen en horeca, dan is dat toch even schrikken", aldus initiatiefneemster Helen.

Politiek in Zuid

Een aantal politieke partijen in Zuid is ook tegen de komst van het erotisch centrum in hun stadsdeel. Meteen na het bericht van Halsema lieten de VVD en het CDA weten fel tegen de plannen te zijn. "Het belangrijkste bezwaar voor ons is dat dit een woonwijk is. Beide locaties staan in een woonwijk. Er is hier een ROC ook vlak voor de deur", aldus fractievoorzitter Claudia van Zanten (VVD).

Stadsdeelvoorzitter Bart Vink liet eerder weten dat het stadsdeel en het dagelijks bestuur 'constructief gaan bijdragen aan het onderzoek'. "Als er elders in de stad een probleem is, denken we graag mee over een oplossing. We gaan bekijken wat dit zou betekenen voor de voorgestelde locaties in Zuid. Daarbij kijken we naar leefbaarheid en mogelijke overlast voor de omgeving, veiligheid (van de sekswerkers) en mogelijk economische en andere effecten."