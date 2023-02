Komende tijd minder trams op lijnen 13, 14 en 19 door personeelstekort

Het minder frequent laten rijden van de trams komt bovenop een al eerdere verschraling van het openbaar vervoer in de stad. In vergelijking met 2019, het jaar voor de coronapandemie, zit de dienstregeling al langer op een niveau van 85 procent.

Het personeelstekort is te wijten aan een hoog ziekteverzuim en een gebrek aan nieuwe trambestuurders. Het probleem is volgens vervoerswethouder Melanie van der Horst, die ook voorzitter is van Vervoerregio Amsterdam, een probleem in de hele sector. Volgens haar zijn de laatste jaren veel van de trambestuurders en buschauffeurs met pensioen gegaan en is het steeds moeilijker om personeel te vinden.

GVB belooft beterschap

Hoe lang de problemen rond het personeelstekort precies zullen aanhouden, durft van der Horst niet te zeggen. "Dit is redelijk plotseling gebeurd, dus de informatie is ook redelijk kort van tevoren met ons medegedeeld. Ik denk dat dat wel iets is wat we goed met elkaar moeten bespreken: hoe zorgen we dat we tijdig informatie hebben."

Het GVB is naar eigen zeggen druk bezig met het werven van nieuwe trambestuurders en belooft vanaf april beterschap. "Een rijopleiding duurt echter negen weken, dus we moeten de komende twee maanden overbruggen. Onze inspanning werpt zijn vruchten af, want de eerste opleidingsklassen zitten al vol", aldus een woordvoerder.

Van der Horst houdt een vinger aan de pols en zegt te bekijken of er ook volgend jaar minder gereden moet worden of dat zelfs lijnen geschrapt moeten worden. "Ik hoop dat dat niet nodig is en dat we dat kunnen voorkomen. Het GVB doet er alles aan en werkt keihard, maar er is echt krapte op de arbeidsmarkt."

De kwestie levert van links tot rechts zorgen op, bleek toen het punt vanmiddag door de gemeenteraad werd besproken met Van der Horst.