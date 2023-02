Fietsflat bij CS is leeg, maar nog niet weg: "Ik zou er een terras van maken"

De fietsflat, de fietsenstalling waar bijna elke Amsterdammer een mening over heeft, ziet er vanaf vandaag heel anders uit: de fietsen zijn weg. Door de nieuwe ondergrondse stallingen rondom Centraal Station is hij niet meer nodig. Toch blijft de flat in ieder geval tot 2025 staan en denkt de gemeente na over een tussentijdse invulling.

AT5

Rond half acht 's ochtends beginnen de eerste fietsenknippers met het verwijderen van de fietsen uit de flat. Ondanks de fietsencoaches die er de afgelopen weken rondliepen en de waarschuwingsborden rondom het station, bleken veel mensen hun tweewielers toch niet te hebben weggehaald: "Het lijkt aardig leeg maar als je gaat tellen zit je toch nog rond de 500 fietsen. Best veel", vertelt teamleider Ron. In totaal bood de flat plek voor 2500 fietsen. Met de komst van de nieuwe ondergrondse stallingen bij de IJboulevard en Stationsplein, krijgen Amsterdammers daar zo'n 11000 plekken voor terug. "Het aantal fietsenstallingen bij het station komt daarmee op vier, met in totaal 14000 fietsplekken", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Tijdelijke invulling De bouw van de fietsflat begon in 1999 vanwege een gebrek aan fietsenstallingen. De stalling zou vijf jaar blijven, maar bleek ook in de jaren daarna hoognodig. Daarom werd de vergunning tot drie keer toe verlengd. Een nieuwe verlenging van het contract bleek daarna niet meer mogelijk: "Daarom is er in 2016 een gedoogbesluit genomen, dat loopt tot en met 2025", aldus de gemeentewoordvoerder. Tot die tijd wil de gemeente de flat niet verwijderen om alle opties, waaronder de mogelijkheid dat hij in de toekomst toch nog gebruikt kan worden, open te houden. "Dus de flat blijft in ieder geval nog twee jaar staan en er wordt nu gekeken naar een tijdelijke invulling - wellicht aanvullende parkeerplekken of iets met cultuur."

Mensen die het leeghalen van de flat aanschouwden hebben wel ideeën over die invulling: "Misschien iets meer groen in de stad. Je kan er soort tuin van maken, volkstuintjes." Een andere reiziger ziet er mogelijkheden voor de horeca: "Ik zou er een terras van maken, heerlijk met die zon zo." Volgens Rob is het misschien wel de meest historische fietsenknipdag, toch is het voor hem niet de laatste: "Nee het is hier nog niet klaar op en rond centraal. 13 maart gaan we nog naar de IJzijde. Op de brug daar staan ook nog rekken. Eén beneden en één boven en de achterkant van station nemen we ook mee", aldus de teamleider.