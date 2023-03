Zaal vol punkende krakers tijdens benefietconcert in Paradiso

Een waar krakersspektakel in Paradiso gisteravond. "Piepend en Krakend" is een benefietconcert voor de juridische kosten van de kraakbeweging in Amsterdam. Een avond vol live muziek, kunst en dansen in een muziektempel die vroeger zelf ook gekraakt is.

AT5

Die kosten van kraken kunnen hoog oplopen. "De kosten van een advocaat, boetes, of een rechtszaak moeten toch betaald worden. Daarvoor proberen we nu geld op te halen zodat beginnende krakers of bestaande collectieven een potje hebben om een beetje uit te teren", aldus Sjaak*, een van de organisatoren van de avond.

Quote "Zolang ik geneeskunde studenten ken die in een tent wonen in een park vind ik dat een grotere schending dan eigendomsrecht" Charlie, organisator van het benefietconcert

Dat er geld wordt op gehaald voor iets illegaal vinden de feestgangers geen probleem: "Leegstand in de binnenstad zou illegaal moeten zijn, maar dat is het niet. Zolang ik geneeskundestudenten ken die in een tent wonen in een park, vind ik dat een grotere schending van mensenrechten dan eigendomsrecht."

Niet alle aanwezigen zijn zelf krakers, maar hebben wel sympathie voor de beweging. Zo zegt een bezoeker: "In mijn tijd hoefde ik niet te kraken. Ik vind dat er echt iets voor de huisvesting van jongeren en minder draagkrachtigen moet veranderen. Een ander vult hem aan: "Het is niet zo dat als jij een week op vakantie gaat dat er dan opeens een kraker in je huis zit. Als er een pand een jaar leegstaat en er gebeurt niks mee en het verpietert en er wordt mee gespeculeerd, vind ik het meer dan terecht dat iemand zonder huis daar komt wonen." Met alle beetjes geld zijn de organisatoren blij: "Tien euro zou nice zijn zodat we een pakje peuken kunnen kopen." Het is nog niet bekend hoe veel er uiteindelijk is opgehaald. *Sjaak is niet haar echte naam. Die is bekend bij de redactie.