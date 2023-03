Zaterdag eerste vrouwenklassieker in de Arena: "Het voelt ook voor ons als thuis"

Woensdagochtend kregen de Ajax Vrouwen een rondleiding in de Johan Cruijff Arena om het stadion, de kleedkamers en de route alvast een beetje te verkennen voor aanstaande zaterdag. Dan spelen zij voor het eerst in de geschiedenis in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord. "Een droom die uitkomt."

"Als je vijf jaar geleden had gezegd dat we ooit voor zoveel mensen in de Arena zouden mogen spelen, had iedereen ons voor gek verklaard", vertelt coach Suzanne Bakker vlak na de training. "Dat het nu zover is, is fantastisch en ik hoop dat er in de toekomst nog vele wedstrijden mogen volgen."

De kaarten voor de Klassieker gaan hard. Tot nu toe zijn er al meer dan 28.500 kaarten verkocht. Dat is al bijna twee keer zoveel als het huidige Eredivisie-record voor vrouwen. In De Kuip zagen vorig jaar zo'n 14.618 toeschouwers Ajax van Feyenoord winnen met 1-4.

Droom

Dat ze kan scoren tegen Feyenoord heeft aanvaller Romée Leuchter inmiddels bewezen. Toen Feyenoord vorig jaar op bezoek kwam, besliste zij de wedstrijd met twee doelpunten in tien minuten. "Ik hoop nu weer belangrijk te kunnen zijn voor het team met doelpunten of assists. Maar vooral dat we als team een hele goede wedstrijd spelen en het publiek kunnen vermaken. En van Feyenoord winnen. Dat is het allerbelangrijkst."

De aftrap is zaterdag om 16.30 uur. Er zijn nog kaarten te koop. Voor 7,50 euro mag je naar binnen.