Werk Spaklerweg gaat nieuwe fase in: fietsers moeten verder omrijden

De gemeente heeft deze week matrixborden op de Spaklerweg en de Weesperzijde neergezet om te waarschuwen voor de nieuwe verkeerssituatie. Ook de spoortunnel bij de rotonde wordt afgezet voor fietsers. Fietsers worden via de waterzijde van de Omval geleid of via de Mr. Treublaan en het Julianaplein.

Volgens de gemeente moet er aan het wegdek gewerkt worden nadat er onder de grond nieuwe kabels en leidingen aangelegd zijn. "Er komen veilige oversteekplekken voor voetgangers en fietsers en een nieuwe aansluiting op het metrostation en de spooronderdoorgang naar het Bajeskwartier."

Fietsers zullen tot half april via de waterzijde van de Omval moeten rijden. De afsluiting onder de spoortunnel duurt tot eind april. Er wordt al meer dan een jaar aan de Spaklerweg gewerkt. Veel fietsers vinden de situatie onoverzichtelijk en onveilig, zo vertelden ze in januari tegen AT5: