OM eist twee jaar celstraf tegen oud-Ajacied Quincy Promes voor neersteken neef

Als het aan het OM ligt, gaat oud-Ajacied Quincy Promes twee jaar de cel in. Hij werd in eerste instantie verdacht van poging tot moord of poging doodslag, maar het OM heeft de verdenking vandaag bijgesteld naar zware mishandeling.

Promes, die in Rusland woont en ervoor koos om de zitting vandaag niet bij te wonen, zou in de zomer van 2020 tijdens een familiefeest een neef in zijn been hebben gestoken. Hij werd in december van dat jaar opgepakt, maar een paar dagen later vrijgelaten.

Drank

De officier van justitie zei vandaag tijdens de zitting dat er onvoldoende bewijs was dat hij vooraf had bedacht dat hij de neef dood wilde maken of dat hij de tijd had om zich te beraden. Hij zou in een opwelling gehandeld hebben, mogelijk door drankgebruik.