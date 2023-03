Rechtszaak Promes van start, oud-Ajacied niet aanwezig: "Aanhouding zal hem zijn baan kosten"

In de rechtbank van Amsterdam start vandaag de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. De oud-Ajacied wordt vervolgd voor poging tot moord en zware mishandeling. Justitie verdenkt hem ervan in juli 2020 een neef met een mes in zijn knie te hebben gestoken. Advocaat Robert Malewicz laat voorafgaand aan de zitting weten dat Promes - nu woonachtig in Rusland - zelf niet in de rechtbank zal zijn.

Quincy Promes wordt 13 december 2020 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Op een familiefeest (juli 2020) in Abcoude zou Promes een neef in zijn been hebben gestoken. De voetballer ontkent zijn betrokkenheid bij het incident. Ook Manon Aalmoes, destijds advocaat van Promes, reageert kort na zijn aanhouding: "Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse".

Twee dagen later wordt Promes vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er op dat moment geen reden hem nog langer vast te houden. Eind 2021 besluit het OM desondanks de voetballer te vervolgen voor poging doodslag op zijn neef.

Tapes

Een paar maanden later publiceert Nieuwsuur afgetapte telefoongesprekken tussen Promes en enkele familieleden. In de telefoongesprekken zou hij het steekincident bekennen: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered." Daarop antwoordde zijn vader die tussenbeide kwam: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." En toen zei Promes: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?"

Verdenking drugshandel

De voetballer wordt in 2020, als hij de bekentenis doet, al enige afgeluisterd in een ander onderzoek. Justitie verdenkt Promes dan namelijk van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Zo zou de ex-Ajacied 250 duizend euro boete hebben betaald aan de Surinaamse drugsbaron Piet Wortel. Volgens het OM zou hij die boete hebben betaald als tegemoetkoming voor een ripdeal van 400 kilo coke. Het onderzoek in die zaak loopt op dit moment nog.

