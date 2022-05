Openbaar Ministerie wachtte met aanhouding Promes vanwege Champions League-wedstrijd

Het Openbaar Ministerie heeft bewust gewacht met de aanhouding van toenmalig Ajacied Quincy Promes. Dit vanwege een poulewedstrijd van Ajax in de Champions League. Dat blijkt uit een Wob-verzoek van Nieuwsuur over de zaak.

Promes werd in december 2020 opgepakt vanwege het neersteken van zijn neef. Die steekpartij had een halfjaar daarvoor al plaatsgevonden. Promes werd een paar dagen na de aanhouding al vrijgelaten.

Rekening gehouden

Vlak voor zijn aanhouding kon hij nog met Ajax de wedstrijd spelen. "Daar is rekening mee gehouden, maar ook met de ernst van het feit en het tijdsverloop tussen de pleegdatum en de aangifte", schreef het Openbaar Ministerie in een intern communicatieplan. Dat plan was bedoeld voor het geval er vragen van journalisten zouden komen.

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie tegen Nieuwsuur dat het vaker gebeurt dat er bij aanhoudingen buiten heterdaad rekening wordt gehouden met 'de agenda van de aan te houden persoon'. Ook vond justitie het niet nodig om hem langer dan twee dagen vast te houden.

Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Sven Brinkhoff zegt tegen het programma dat hij het verbazingwekkend vindt dat Promes nog met Ajax mocht spelen. "De strafbare feiten zijn ernstig genoeg om daar ook voortvarend en conform de regels van het strafproces mee om te gaan." Daarnaast mocht Promes nog mee naar het Nederlands elftal in de zomer van 2021. "Het EK en de status van deze verdachte als Oranje-speler heeft echt gemaakt dat het strafproces anders is gelopen dan gebruikelijk", vindt Brinkhoff.

Smokkel synthetische drugs

Bronnen rond het onderzoek zeggen tegen het programma dat Promes, naast de steekpartij en drugshandel, inmiddels ook verdacht wordt van smokkel van synthetische drugs naar Australië en huiselijk geweld. Vanwege het onderzoek naar drugshandel werd hij al afgeluisterd, eerder bleek al dat hij in die getapte telefoongesprekken over de steekpartij sprak.

Promes woont inmiddels in Rusland, nadat hij in februari 2021 door Ajax verkocht werd aan Spartak Moskou. Eind maart van dit jaar zou de rechtszaak over de steekpartij plaatsvinden, maar die zaak is uitgesteld vanwege ziekte van een van de procesdeelnemers. Deze week kon hij met Spartak Moskou nog een wedstrijd spelen.