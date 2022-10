Misdaad NL V Advocaat verwacht dat Promes in maart wél bij zitting over steekpartij is

Oud-Ajacied Quincy Promes, die momenteel in Rusland woont, was vandaag niet in de rechtbank voor de regiezitting over de steekpartij waar hij van verdacht wordt. Zijn advocaat denkt dat dat op 3 maart, tijdens de inhoudelijke behandeling, wel zo is.

De regiezitting duurde vanmorgen ongeveer een uur. De neef van Promes, die ruim twee jaar geleden neergestoken werd tijdens een familiefeest in Abcoude, vindt volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz dat de zaak veel te lang duurt. Het slachtoffer kon lange tijd niet lopen en kan nog steeds niet werken. Ook heeft hij een posttraumatische stressstoornis.

Quote "Je ziet hem het land vertegenwoordigen. Dat is onverteerbaar" Yehudi Moszkowicz, advocaat slachtoffer

Promes voetbalt ondertussen gewoon door. Hij speelde in de zomer van vorig jaar zelfs in het Nederlands elftal tijdens het EK. "Je moet je voorstellen dat je bent neergestoken, je zet de televisie aan en je ziet hem het land vertegenwoordigen. Dat is onverteerbaar", zei Moszkowicz na afloop van de zitting. Inmiddels speelt Promes bij Spartak Moskou. De advocaat van de voetballer, Robert Malewicz, vindt niet dat Promes met voetballen moet stoppen. "Hij zoekt geen publiciteit. Hij doet zijn werk. Om van iemand te vragen dat hij stopt met zijn werk, dat is nogal wat. Dat doet geen enkele verdachte in Nederland en dus ook mijn cliënt niet."

Quote "Er waren geen gronden om deze verdachte, Quincy Promes, langer vast te houden" Katelijne Den Hartog, persofficier

Het OM verdenkt de voormalige Ajacied van poging tot moord. Volgens persofficier is het niet vreemd dat hij ondanks die verdenking in Rusland kan wonen. "Er waren geen gronden om deze verdachte, Quincy Promes, langer vast te houden. Destijds, ook na zijn verhoor. Dus hij mag in vrijheid zijn proces af kunnen wachten." Het televisieprogramma Nieuwsuur meldde eerder dit jaar dat de voetballer ook wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel, witwassen en huiselijk geweld, maar die beschuldigingen worden in maart nog niet behandeld.