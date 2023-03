Woningruil steeds populairder onder Amsterdammers: "Je doet een beetje mee aan iemands leven"

Amsterdammers ruilen steeds vaker van woning via het huizenruilplatform Home Exchange. Zo steeg het aantal huizen-ruil-nachten in 2022 met 36 procent ten opzichte van voor corona. Op basis van de nu al geboekte overnachtingen verwacht het platform dit jaar nog eens een stijging van 84 procent.

Annemieke Koppeschaar, die zelf haar huis al 28 keer verruilde, snapt wel dat de populariteit van het platform toeneemt: "Het is van tevoren één grote verrassing waar je een weekend doorbrengt omdat je niet weet uit welk land je dit keer weer een verzoek krijgt." Ook Olga Bykova is blij met het concept: "Ik vind het heel leuk om me meteen een inwoner van de stad te voelen." Afgelopen weekend nog verruilde ze haar huis vlakbij het Westerpark voor een woning middenin Londen.

Volgens het platform is de toenemende populariteit te verklaren doordat mensen steeds meer budgetbewust op vakantie willen: "Huizenruil biedt de mogelijkheid om met een beperkt budget op vakantie te gaan. Met een jaarabonnement van 149 euro kun je een jaar lang onbeperkt huizenruilen", vertelt een woordvoerder.

De doelgroep die het meest gebruik maakt van het platform zijn gezinnen met kinderen. "Je hoeft niet na te denken over welk speelgoed je mee moet nemen, alles staat al in het huis," vertelt Koppeschaar. Wat ze doet met haar huisdieren? "De hond nemen we vaak mee, maar de twee katten horen wel bij het meubilair".