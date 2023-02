Bewoners Buiksloterdijk verrast door enorme prijsstijging van vierkantemeterprijs: "Zijn ze gek geworden?"

Huizen met een vierkantemeterprijs van ruim 11.000 euro: je verwacht ze misschien in chiquere delen van Zuid, maar niet zo snel in Noord. Toch zijn er op de Buiksloterdijk meerdere woningen waar je zulke bedragen moet neerleggen. Buurtbewoners kijken er verrast van op: "Ik schaam me er wel voor."

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Woningwaardekaart van de gemeente Amsterdam. "Daar sta ik wel raar van te kijken", vertelt een vrouw. Een andere man kan de prijsstijging haast niet geloven. "Dat is echt schrikbarend hoog", vertelt hij.

"De bouwvakkers zijn de laatste verdwenen en de advocaten zijn ervoor in de plaats gekomen"

Quote

De prijsstijgingen heeft ook gevolgen voor de bewoners van de straat. "Ik schaam me daar wel een beetje voor", geeft een bewoner aan. "Het is door de jaren heen natuurlijk ook ontzettend veryupt. De bouwvakkers zijn verdwenen en de advocaten zijn er voor in de plaats gekomen", vertelt ze.

Vondelpark

In de Woningwaardekaart vallen de woningen nu onder de duurste categorie huizen in de stad. Daar staan ook woningen in de buurt van het Vondelpark, zoals de Van Eeghenstraat, tussen.

Hoewel de bewoners nu weten dat ze in één van de duurste straten van Amsterdam wonen, zijn ze niet van plan om hun huis te verkopen. "Zoals ze hier in Noord zeggen: ik ga met de voetjes vooruit de deur uit", zegt de bewoonster terwijl ze weer naar binnen gaat. Een andere buurtbewoner: "Je kunt denken: goh, ik ben miljonair geworden, ofzo. Je kunt ook denken: zijn ze gek geworden?"