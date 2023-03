Onbegrip na diefstal gezicht gedenkteken Mandela: "Is brons duur? Als het nu goud was"

In Zuidoost reageren bezoekers van het Nelson Mandelapark met veel onbegrip op de diefstal van één van de zes grote bronzen gezichten van het gedenkteken in het park. Ook vragen ze zich af hoe de dieven zomaar zo'n enorm object van 100 kilo mee kunnen nemen.

In de nacht van woensdag op donderdag verdween één van de zeven gezichten van het kunstwerk. Van de dief, of waarschijnlijk dieven, ontbreekt nog elk spoor. "Ik vind het heel erg dat het gezicht weg is, waarom doen mensen dat?", aldus een man die door het park loopt. "Brons kost best wat geld toch? Ik denk dat ze het daarom hebben gestolen."

Ook een andere man denkt dat de waarde van brons wel eens de reden kan zijn. "Het kan best zijn dat het gezicht daardoor weg is. Is brons duur? Het is geen goud toch?" De huidige prijs voor een kilo brons ligt nu ongeveer op vijf euro.

Kunstenaar

Eén van de kunstenaars van het kunstwerk kwam ook buurten of het haar gezicht is die is meegenomen in de nacht. Haar gezicht stond nog wel op zijn plek. "Aan de ene kant ben ik daar wel blij mee, maar het gevoel komt toch op hetzelfde neer. Het is een gezamenlijk kunstwerk." De kunstenaar heeft ook veel vraagtekens over het verdwijnen van het beeld. "Hoe doe je dit? Met hoeveel man? Met welk materiaal?"

De gemeente heeft aangifte gedaan van de diefstal en de politie doet onderzoek. De gemeente heeft naar aanleiding van de diefstal extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de overige zes gezichten.