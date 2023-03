De zaak Promes: "Jij hebt schijt aan de hele familie en denkt alleen aan jezelf"

"Ik was serieus trots op jou", begint de verklaring van de neef van Promes. Justitie verdenkt de oud-Ajacied ervan in juli 2020 zijn neef met een mes in zijn knie te hebben gestoken. Het slachtoffer maakte via zijn zus gebruik van het spreekrecht en haalde flink uit.

AT5

"Jij hebt letterlijk en figuurlijk schijt aan de hele familie en denkt alleen aan je eigen 'hachie'. Het is zelfs zo erg dat jij je eigen ouders voor je laat liegen en mensen voor je karretje spant om buiten schot te blijven", vertelt ze. Familiefeest Quincy Promes stond vandaag terecht voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij op een familiefeest. Op het feest, in juli 2020, in Abcoude zou Promes een neef van hem in zijn been hebben gestoken. Promes wordt een half jaar later aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij. Hij wordt na twee dagen vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er op dat moment geen reden hem nog langer vast te houden. Eind 2021 besluit het OM de voetballer toch te vervolgen voor poging tot doodslag en/of poging tot moord op zijn neef. Zware mishandeling Die verdenking blijft vandaag niet staan. Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel vanwege zware mishandeling. Volgens justitie valt namelijk niet te bewijzen dat Promes van tevoren van plan was zijn neef om het leven te brengen. De verdenkingen tegen Promes zijn gestoeld op verschillende verklaringen van getuigen, Whatsapp berichten én getapte telefoongesprekken. Daarin deed Promes, nog in de nacht van het feest, opvallende uitspraken.

Promes: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered." Daarop antwoordde zijn vader die tussenbeide kwam: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." Waarop Promes zei: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?" Het steekincident was het gevolg van een familieruzie. Promes verdacht zijn neef ervan een ketting van zijn tante te hebben gestolen. Hij confronteerde hem daarmee op het feest. "Ik ga hem vermoorden", zou hij volgens een getuige hebben geschreeuwd. Revalidatie De twee zouden toen in een worsteling terecht zijn gekomen. Het uiteindelijk slachtoffer valt over een stoeprand en meerdere getuigen beschrijven hoe Promes stekende bewegingen maakt.Het slachtoffer loopt zwaar letsel op. Hij scheurt zijn patellapees - verbindt een spier via de knieschijf, de pees scheurt af en het slachtoffer moet maandenlang revalideren. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Het is nog maar de vraag of Promes er dan bij zal zijn, tijdens de inhoudelijke behandeling was de voetballer nog in Rusland. "Gezien de verdenkingen in het drugsonderzoek, komt de voetballer van Spartak Moskou niet naar Nederland. Hij ontkent alle betrokkenheid bij enige drugshandel, maar op het moment dat hij hier verschijnt zal hij worden aangehouden", vertelt zijn huidige raadsman Robert Malewizc deze week tegen AT5. "Als hij vast komt te zitten kan hij zich niet meer melden bij zijn huidige werkgever (Spartak Moskou, red.) en dat zal hem zijn baan kosten."