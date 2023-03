Stad nl Stichting Gered Gereedschap moet werkplaats sluiten: "Ik heb er slapeloze nachten door"

Oude schroevendraaiers, naaimachines of boren zomaar weggooien, dat is een zonde bij stichting Gered Gereedschap. Oude tools worden daar door een mix van vrijwilligers ingezameld, om ze een tweede leven te geven. Daarna worden ze in ontwikkelingslanden uitgedeeld aan vakmensen. Al veertig jaar zitten de vrijwilligers in Amsterdam, maar nu dreigt hun vertrek. "Het voelt hier als een grote familie."

John komt uit Nigeria en woont sinds 2018 in Amsterdam. Hij is één van de vijftien vrijwilligers bij Gered Gereedschap en houdt van zijn werk. "Ik zit beter in mijn vel als ik bezig kan zijn met houtbewerking", zegt John. "Ik voel me dan minder somber." Over het feit dat de stichting binnenkort weg moet van de Zeeburgerdijk, zegt John: "Ik heb er slapeloze nachten door."

Quote "Dat er sociale huur komt, is mooi. Alleen hebben wij dan geen plek meer" Jan Luijtens, vrijwilliger