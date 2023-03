Amsterdams circuit in Mario Kart: in een tulpenkar racen onder het Rijksmuseum

Spelers van het computerspelletje Mario Kart kunnen vanaf deze week door Amsterdam racen. In een tulpenkar komt Mario op het Amsterdamse straatcircuit langs het Centraal, onder het Rijksmuseum, over de pont en in de grachten.

Vivian Tusveld

Vorig jaar voegde Nintendo het Amsterdamse parcours al tijdelijk toe aan de mobiele versie Mario Kart Tour. Maar nu keert het circuit terug en is het mogelijk om virtueel door Amsterdam te racen in Mario Kart 8 Deluxe op de spelcomputer Nintendo Switch. Het Amsterdamse straatbeeld is bij meerdere videomakers geliefd. Ook in het nieuwste spel van Call of Duty konden gamers wereldwijd virtueel door de stad wandelen. De vormgeving van Mario Kart is minder realistisch dan in Call of Duty, maar toch roepen de grijze platen voor een groot gebouw de herkenning op van Amsterdam Centraal.

Die krankzinnig lelijke ‘tijdelijke’ betonnen voorkant van Amsterdam CS heeft de nieuwe Mario Kart gehaald 😭😭 pic.twitter.com/5k4waYdVWA — Mark van der Molen (@MarkvdMolen) March 9, 2023

Straatcircuits en oude klassiekers Het nieuwe circuit, 'Amsterdam Drift', is onderdeel van de vierde uitbreidingspas van het spel. De pas kan sinds gisteren apart worden aangeschaft. In totaal worden er aan de game acht nieuwe circuits toegevoegd. Naast het Amsterdamse circuit kan er ook virtueel door Bangkok en Singapore worden geracet én wordt het nieuwe Yoshi's Island toegevoegd. Er keren ook oude klassiekers terug naar de Mario Kart. Riverside Park van de Game Boy Advance, DK Summit van de Wii, Mario Circuit van de DS en Waluigi Stadium van de Game Cube zijn met de uitbreidingsset nu ook op de Nintendo Switch te spelen.

Het is tijd voor een rit langs de tulpenvelden rond Afslag Amsterdam! Dit circuit uit Mario Kart Tour komt naar de #MarioKart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas en bevat diverse bezienswaardigheden van ons land. pic.twitter.com/rHsg2jtss1 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 4, 2023