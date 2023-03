Tessa's honden mogelijk vergiftigd bij Erasmuspark: "Heel angstaanjagend"

Voor hondeneigenaar Tessa was het even schrikken, twee van haar drie honden werden tijdens een wandeling waarschijnlijk vergiftigd. Rond het Erasmuspark en het Mercatorplein vond Tessa afgelopen twee weken meerdere bakjes met eten waar onder andere plastic, piepschuim en schelpen in zat. Stadsdeel West waarschuwt hondeneigenaren goed op te letten tijdens het uitlaten.

Met de honden van Tessa liep het goed af. Na een dag bij de dierenarts braakten de viervoeters het opgegeten eten, met plastic erin, weer uit. Ze waarschuwt anderen hondeneigenaren ook voor het gevaar. "Let goed op tussen de auto's, in de bosjes en ook op het veld in het Erasmuspark zelf. Houd je hond gewoon aan de lijn eigenlijk."

De afgelopen weken vond Tessa rond het Mercatorplein ook al 'raar eten'. "In de loop van twee weken vonden we zo'n zes bakjes. Ikea bakjes met lever, rijst en stukken plastic er in. Maar ook met geschaafde schelpen, zodat de slokdarmen van de hond open kunnen gaan. Daarnaast troffen we ook bakken aan met vlees waar dode vliegen op lagen, die hadden waarschijnlijk van het vlees gegeten. Dat maakt het allemaal heel angstaanjagend."

Het stadsdeel laat weten dat de politie en handhaving bezig zijn met een onderzoek rondom de zaak. Zij waarschuwen hondeneigenaren om de hond de komende periode tijdens het uitlaten in de omgeving goed in de gaten te houden.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer in de stad dat honden door middel van voedsel op straat worden vergiftigd. Afgelopen jaar overleden drie honden in de Haarlemmerpleinbuurt in twee dagen na een mogelijke vergiftiging tijdens het uitlaten.

In 2019 werd op de Jan van Galenstraat een hond vergiftigd na het eten van een stuk worst waar gif in zat. Met de hond ging het uiteindelijk weer goed, maar de eigenaresse schrok zich een hoedje. "We waren echt in paniek."