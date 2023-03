Op straat gedumpte doodskist was van Jacky: "Ik sliep erin, zonde dat 'ie nu echt weg is"

De doodskist die deze donderdag zonder pardon op straat werd gezet in het centrum, riep veel reactie op in de buurt. Van 'een misplaatste grap' tot 'de begrafenis was misschien te duur'. Maar de eigenaar is gevonden: De 25-jarige Jacky woonde in de woongroep op de Keerwal in het centrum en de kist werd uiteindelijk gebruikt als bed: "Het maakt me boos dat mijn oud-huisgenoten de kist op straat hebben gegooid, ik had hem dan liever toch terug gehad."

Jacky zat in een gothicfase toen hij de kist aanschafte: "Dat gothic is het uiteindelijk niet geworden, maar je moet alles proberen toch?" Toen hij zich verveelde, struinde Jacky op Marktplaats naar wat er ook maar te koop was: "Ik zag deze kist, vroeg een maat van me of hij mee ging naar Friesland en we vertrokken. Ik mocht de kist voor 150 euro meenemen en ik maakte er mijn bed van."

Erin slapen kon niet meteen: "Hij heeft lang rechtop gestaan in mijn kamer, want het is een speciale afmeting waar niet alle matrassen in kunnen." Toen dat matras eindelijk bemachtigd was, kon Jacky er eindelijk in slapen: "Ik heb er ook met z'n tweeën in gelegen. Het lag heel comfortabel, het was lekker donker als 'ie dicht was."