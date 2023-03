Wind zorgt voor stormschade: "Moeder Natuur is meedogenloos"

De harde wind van vandaag heeft op verschillende plekken in de stad voor flinke schade gezorgd. Zo viel er in Geuzenveld een boom tegen een appartementencomplex aan. De kermis in het Westerpark blijft vandaag dicht.

In Noord had de wind fatale gevolgen. Op de Buikslotermeerdijk kwam vanmiddag een man die in een tentje lag om het leven door een afgebroken tak. Een politie woordvoerder bevestigt dat dit het gevolg was van de harde wind.

Code geel

Het KNMI waarschuwde gistermiddag met code geel al voor de zware windstoten, die snelheden tot 81 kilometer per uur kunnen halen.

In de meldkamer van de brandweer kwamen er vandaag tientallen meldingen binnen over stormschade. Een groot deel van de meldingen gaat over schade die de gemeente moet oppakken, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het gaat in zulke gevallen om stormschade die geen direct gevaar oplevert, zoals een boom die niet op de weg, maar in de berm valt.

De boom tegen het appartementencomplex op het Suze Groenewegplantsoen in Geuzenveld richtte relatief weinig schade aan. "Als deze stellages van de schilders er niet hadden gestaan, waren de takken en bomen door alle ramen heen gegaan", zegt een bewoner van het complex. "Het is Moeder Natuur en die is meedogenloos. Moeder Natuur brengt mooie dingen met zich mee, maar ook deze dingen."