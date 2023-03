Stadsbestuur wil autoroutes dwars door de stad afsluiten

Dat schrijft Het Parool. Het gaat om het afsluiten van vier belangrijke plekken rond het Vondelpark, zes drukke locaties in West en vier in Oost. Ook wordt gedacht aan het afsluiten van vier bruggen over de Amstel. Via de A10 kunnen dan andere stadsdelen worden bereikt.

Afsluitingen

Verkeerswethouder Melanie van der Horst stelt voor om het gebied langs het Vondelpark af te sluiten bij de Stadhouderskade, de Amstelveenseweg ter hoogte van het Vondelpark, de Vondelbrug op de Van Baerlestraat en de Zeilbrug over de Schinkel.

In West gaat het om afsluitingen van de Hoofdweg, Admiraal De Ruijterweg, Bestevâerstraat, Willem de Zwijgerlaan, Van Hallstraat en de Kattenslootbrug bij de Nassaukade. In Oost gaat het om afsluitingen bij het Muiderpoortstation en op de Kruislaan (richting A10), de Linnaeusweg (ter hoogte van de Oetewalerbrug) en het noordelijk deel van de Molukkenstraat.

Daarnaast wordt gedacht aan het afsluiten van vier bruggen over de Amstel, die bij de Sarphatistraat, de Nieuwe Amstelbrug, de Berlagebrug en de Torontobrug. De Blauwbrug bij de Stopera, waar vaak de Bijenkorffile begint, blijft open in verband met de afwikkeling van het autoverkeer in het oostelijke deel van het centrum.

Maximumsnelheid omlaag

Het terugbrengen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur op een groot deel van de wegen in de stad zouden de aanleiding vormen voor de maatregelen. Doordat het openbaar vervoer straks op langzamer rijdend verkeer moet wachten, zou het ov-netwerk in de knel komen.

Volgens Van der Horst is de hoeveelheid ruimte die auto's en parkeerplaatsen in beslag nemen 'niet meer van deze tijd'. De nieuwe aanpak kan volgens haar leiden tot een vermindering van het aantal autokilometers in de stad, dat volgens berekeningen met het huidige beleid juist tot 40 procent zal toenemen. De ruimte die ontstaat moet ten goede komen aan het openbaar vervoer.

"Het ov en de fiets nemen veel minder ruimte in dan auto’s", aldus de wethouder. "Als we ervoor zorgen dat je met het ov en de fiets sneller op je bestemming bent, dan zullen meer mensen daarvoor kiezen. Waardoor er ook meer ruimte is voor de mensen en ondernemers die echt afhankelijk zijn van hun auto. Zo kunnen we de stad bereikbaar en leefbaar houden. Hierover ga ik de komende tijd met de stad in gesprek."