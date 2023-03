Geen auto meer voor de deur, als het aan de gemeente ligt. Wat vinden Amsterdammers daarvan?

De auto neemt een behoorlijk aantal vierkante meters in beslag in de stad: zowel op de weg als stilstaand op een parkeerplaats is het een grote ruimtevrager in Amsterdam. Wat zou het betekenen voor onze leefomgeving als we anders omgaan met de parkeerruimte in de straat? Je auto niet meer voor de deur, maar in een parkeergarage een stuk verderop neerzetten? Bouw Woon Leef zocht uit hoe Amsterdammers daarover denken.

Om je een idee te geven van het aandeel van de ruimte in Amsterdam dat wordt ingenomen door auto’s: de wegen in de stad zijn goed voor maar liefst 12,5 procent van de totale ruimte. Ook telt de stad een flink aantal parkeerplaatsen: 269.436 om precies te zijn (bron: Onderzoek & Statistiek, gemeente Amsterdam). Reken dat om naar vierkante meters (zo’n 12,5 vierkante meter per parkeerplaats), dan kom je uit op zo’n 3,4 miljoen vierkante meter aan parkeerruimte. Dat is goed voor nog eens elf procent van de openbare ruimte in de stad. Gemeentebeleid: minder parkeerplekken op straat, meer in parkeergarages Met de groei die Amsterdam de komende jaren te wachten staat wil de gemeente grenzen stellen aan het aantal geparkeerde auto’s in de straten. De openbare leefruimte én de veiligheid op straat zou anders in het gedrang komen. Het autobeleid is er dan ook op gericht dat er in de straat meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers, terwijl auto’s meer zullen moeten verplaatsen naar parkeergarages.

parkeergarage IJdok

Bouw Woon Leef sprak enkele Amsterdammers op straat en vroeg daarnaast aan een groep van zo’n 90 online volgers van het programma hoe zij tegen dat beleid aan kijken en of zij bereid zijn hun auto niet langer voor de deur, maar in een parkeergarage op enige loopafstand van hun huis te parkeren. De bereidheid van de laatstgenoemde groep was behoorlijk hoog: slechts twintig procent zag een minuut of tien lopen naar een parkeergarage verderop niet zitten. Een voorbijganger zegt: “Dat zou ik niet erg vinden, nu loop ik vaak ook al vijf minuten.” Een ander verwijst naar het autovrije GWL-terrein in Amsterdam-West: “Daar is alle ruimte om te spelen en te verblijven omdat er geen auto’s zijn en dat is heel mooi, dus ik zou er wel voor open staan.”

Quote "Een deelauto lijkt mij toch onhandig. Iedereen wil op zaterdagmiddag tegelijkertijd naar schoonfamilie" een voorbijganger

Deelmobiliteit als vervanging van een eigen auto Een ander aspect van het Amsterdamse autobeleid is de inzet op deelmobiliteit. Als Amsterdammers hun particuliere auto inruilen voor het gebruik van een deelauto die ze delen met hun buren scheelt dat natuurlijk ook ruimte op straat. “Een deelauto haalt elf privéauto’s van de straat”, zei Greenwheels-directeur Andrew van Berkhout onlangs nog tegen NRC.

Op dit moment zijn er zo’n 3.500 deelauto’s in Amsterdam en dat aantal neemt de komende tijd naar verwachting toe. Amsterdam is op dit moment koploper van Nederland als het om deelvoertuigen gaat: het absolute aantal deelauto’s is in geen enkele stad hoger. Qua aantal deelauto’s per 100.000 inwoners moet Amsterdam alleen Utrecht voor zich dulden. Hoewel veel Amsterdammers de voordelen van deelvervoer inzien, vinden veel van hen het een grote stap om hun eigen auto de deur uit te doen voor een deelauto: “Het lijkt mij onhandig, iedereen wil op zaterdagmiddag tegelijkertijd met de auto naar schoonfamilie.” Een ander voegt daaraan toe: “Ik heb het in het begin wel gedaan, maar hij stond vaak te ver weg. Daarom heb ik maar een eigen auto gekocht. Die leen ik dan wel weer uit aan anderen.”