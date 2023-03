Snoepwinkel op Nieuwendijk gesloten door overtreden bestemmingsregels

De snoepwinkel op de Nieuwendijk is bestemd voor detailhandel. Dat wil zeggen dat er alleen goederen verkocht mogen worden. Na controles bleek dat de snoepwinkel als toeristenwinkel en headshop handelt. In het centrum is het beleid dat detailhandels niet meer dan 5 procent aan souvenirs achterin de winkel mogen hebben. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat percentage in deze winkel ruimschoots overschreden.

Regels winkeldiversiteit

Sinds 2018 gelden er specifieke regels voor de soorten winkels in de binnenstad. In het centrum is het voor nieuwe winkels en voorzieningen niet meer toegestaan om aanbod alleen op toerisme te richten. Dat is om de winkeldiversiteit in de binnenstad te waarborgen.

De ondernemer kan bij de gemeente een plan aanleveren over hoe de zaak weer volgens de regels ingericht kan worden. Als de gemeente het vertrouwen heeft dat de ondernemer zich in de toekomst aan de bestemmingsregels houdt, mag de snoepwinkel weer haar deuren open.