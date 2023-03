Heitinga over de aankomende Klassieker: "Dan zijn er geen excuses, dan ben je niet moe"

Met 58 punten uit 25 duels staat Feyenoord eerste in de competitie. Ajax staat tweede met 55 punten uit 25, maar heeft een veel beter doelsaldo. Bij winst pakt Ajax de koppositie in de Eredivisie. Dus Ajax zal moeten winnen, willen ze nog een serieuze kans maken op de titel. "Voor de Klassieker hoef je de batterij niet op te laden. We zullen allebei gretig zijn. Ik heb ook de Merseyside Derby gespeeld, de Madrileense derby. De Klassieker, dan zijn er geen excuses, dan ben je niet moe. Die moet je winnen", vertelt hij.

En dat genieten begint al ver voor de aftrap. "Het begint na sc Heerenveen al. Je komt met je staf bij elkaar en bent bezig met het analyseren van de tegenstander. Je maakt met elkaar een gameplan en traint tactisch. Het is niet alleen de wedstrijd zelf, maar ook de aanloop richting de wedstrijd. Dat je zaterdag die open training hebt. Je voelt het ook als je door de stad loopt of wanneer je het Arena-dek komt oprijden. Dat voelde ik als speler, maar als trainer ook."

Het zal misschien even wennen worden voor Heitinga, want normaal stond hij als speler op het veld, maar zondag staat hij als Ajax-trainer in de Johan Cruijff Arena. "Het enige wat wij kunnen doen, is onszelf zo goed mogelijk moeten voorbereiden. De trainingsdagen zijn van mij en de trainers en de wedstrijddagen zijn van de spelers. Dan zullen zij het moeten uitvoeren en wij moeten heel scherp kijken naar wat Feyenoord doet". aldus John Heitinga. De cruciale Klassieker begint zondagmiddag om 14.30 uur.