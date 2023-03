De jaarlijkse paddentrek is begonnen: "Die hebben we dus niet op tijd kunnen redden"

De jaarlijkse paddentrek is weer begonnen. Zodra het donker wordt gaan in Amsterdam duizenden padden, salamanders en kikkers op zoek naar water om zich voort te planten. Een vaak korte maar levensgevaarlijke tocht vol obstakels. "Ze lopen hier allemaal tegen de stoeprand aan of ze worden platgereden."

"Die hebben we dus niet op tijd kunnen redden." Stadsecoloog Koen Wonders wijst met zijn zaklamp naar een platgereden pad op de Flevoparkweg in Oost. De oversteek is elk jaar weer levensgevaarlijk. "De amfibieën overwinteren op het droge hier op de Zeeburgerdijk tussen de blaadjes, onder een steen of een dood stuk hout. In het voorjaar wordt het warmer en dan worden ze wakker na een winterslaap van soms wel een paar maanden. Dan komen ze hier en kruipen de weg over richting het water om zich voort te planten."

"We lopen hier in de avond langs en zetten ze over in het water"

Als het de dieren al lukt om al het verkeer te ontwijken lopen ze eenmaal aan de overkant tegen het volgende obstakel aan. De stoeprand. Voor de kikkers geen probleem, maar padden en kleine watersalamanders komen er nauwelijks overheen. En daarom helpt Koen ze bij de oversteek. "Wij lopen in de avond hier langs en we zetten ze over in het water. In het najaar is de trek weer andersom."

Koen wordt geholpen door zijn buurjongen Kaya (11) die een schepnet bij zich heeft. "Je moet letten op de kleine watersalamanders die hier langs de stoep lopen. En op padden die midden op de weg lopen. Want die worden soms nog wel aangereden. Dus dat voorkomen we dan ook. Kleine bruine kikkers zie je niet zo vaak maar die helpen we dan ook." Kaya heeft het nog niet gezegd of hij spot een kleine bruine kikker onder een auto. En helpt het beestje in zijn schepnet veilig naar de overkant en in het water.