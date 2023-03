16-jarige verdachte opnieuw aangehouden voor dodelijke schietpartij Roffinho in Haardstee

In december vorig jaar werd de verdachte ook al aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Kort daarna werd hij vrijgelaten. Hij bleef verdachte in het onderzoek. Door nieuwe informatie is hij opnieuw aangehouden.

Bij de schietpartij kwam de 17-jarige Roffinho om het leven. Hij werd al langer bedreigd in een hoog opgelopen conflict dat verband houdt met de drillrapscene. Een week na de schietpartij liepen honderden mensen mee met een stille tocht voor Roffinho.