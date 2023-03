Advocaat vrijgesproken verdachte in zaak Casper Verheijen: "Van blijdschap is geen sprake"

"Van 'blijdschap' is geen sprake, daar is de zaak te beladen voor. Van opluchting wel, en dat is voor veel mensen wellicht moeilijk te begrijpen", schrijft Kim Kieft. Ze is de advocaat van één van de verdachten die afgelopen maandag werden vrijgesproken in de strafzaak rond de dood van Casper Verheijen. Het vonnis zorgde voor een stortvloed aan reacties: "Het moet niet gekker worden!"

AT5

Casper Verheijen werd ruim een jaar geleden doodgestoken bij de Sloterplas, het was het gevolg van een woordenwisseling met drie minderjarige jongens. Ze worden kort na het incident allemaal aangehouden: twee van hen (17 jaar oud) worden door justitie vervolgd voor openlijke geweldpleging. De jongste (16), verantwoordelijk voor de dood van Verheijen, wordt vervolgd voor doodslag. Kim Kieft staat één van de oudere verdachten bij. Haar cliënt wordt afgelopen maandag vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Een andere jongen (16) wordt ontslagen van alle rechtsvervolging voor het doodsteken van Verheijen. De uitspraak van de rechtbank maakt veel los bij de nabestaanden: "Godverdomme", klinkt het terwijl iemand de zaal verlaat. Ook de vader van Verheijen slaat op tafel en verlaat de rechtbank vol emotie.

De dood van Casper Verheijen (29) Het is ruim een jaar geleden dat Casper Verheijen uit Nijmegen wordt doodgestoken: hij is half januari klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een coffeeshop aan de Sloterplas spreken drie minderjarige jongens hem aan, er ontstaat een woordenwisseling en draait snel uit in een vechtpartij. Verheijen maakt een kopstootbeweging en pakt twee van de drie jongens vast. Terwijl hij zijn collega's roept, komen zij los uit zijn greep. Verschillende getuigen hebben het daarna over een vechtpartij tussen de zes personen. Er ontstaat een situatie waarbij één van de minderjarige jongens op de grond ligt, terwijl hij door Casper wordt geslagen en door een collega tegen zijn hoofd wordt getrapt. Op dat moment steekt de Verheijen met één messteek in zijn hart.

Ook op sociale media ontstaat een stortvloed aan reacties, de verdachten zouden een helse straf verdienen en voor de rest van hun leven opgesloten moeten worden. "Lieve mensen, het zijn kinderen", reageert Kim Kieft twee dagen na de uitspraak. "Ook 15-jarigen zijn kinderen. Vanzelfsprekend wordt het dragen van een mes afgekeurd. Door de politie, de officier van justitie, de rechtbank en natuurlijk ook door ouders. Maar zoals de rechtbank heeft geoordeeld: de jongen heeft zich verdedigd en was daartoe ook gerechtigd."

Quote "Mensen lezen dit vonnis terwijl ze verder niks van deze zaak weten" Kim Kieft, advocaat

"Als advocaat ben je op dat moment een soort schild en als er dingen gezegd worden als 'ze verdienen de hoogste straf', vind ik dat niet fair. Mensen lezen dit vonnis terwijl ze verder niks van deze zaak weten. Je moet gewoon voorzichtig zijn met wat je zegt, het is niet zo dat er het afgelopen jaar niks is gedaan. Rechters hebben zich over het dossier gebogen, verdachten en getuigen zijn gehoord, er zijn twee zittingsdagen geweest én de rechtbank heeft een maand de tijd genomen om na te denken over het vonnis", aldus Kieft. "Natuurlijk is van blijdschap geen sprake, we zijn allemaal mensen. Ook zij voelen het verdriet", doelt ze op de jongens. "Maar als je dan wordt vrijgesproken ben je wel opgelucht. Je wordt een jaar lang verdacht van zo'n ernstig feit terwijl je zo jong bent", vertelt Kieft. Parallel Maar ze wijst op het verdriet bij de nabestaanden van Casper, dat volgens haar parallel loopt aan de verdenkingen. "Ik kan me voorstellen dat zij dat verweven zien. De pijn blijft en daar moeten zij hun hele leven mee dealen. Ik kan de emoties bij de familie begrijpen." Tegen de 16-jarige hoofdverdachte eiste justitie 360 dagen jeugddetentie, waarvan 60 voorwaardelijk. Tegen zijn medeverdachten werden taakstraffen van 80 en 120 uur geëist. Het Openbaar Ministerie laat weten het vonnis te gaan bestuderen, maar kan nog niks zeggen over een eventueel hoger beroep.