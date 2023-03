Werk Burgemeester Roëllstraat nog in volle gang: "Afgesloten van de boodschappenlijn"

Het Verkeer is terug op de Burgemeester Roëllstraat in Nieuw-West. Sinds november wordt hier hard gewerkt aan de herinrichting van de straat. De tramrails worden opnieuw gelegd, het gebied wordt een 30 km/u zone en er komen nieuwe, veilige oversteekplaatsen. De werkzaamheden liggen op schema maar het einde is nog niet in zicht, tot ongenoegen van ondernemers rondom de rotonde.

AT5

Ondernemers gevestigd rondom de rotonde hoopten op een tijdelijk looppad over de kruising. Hierdoor zouden hun winkels bereikbaar blijven. Omgevingsmanager Maikel Vlietman geeft aan dat dit helaas niet mogelijk is, omdat er veel werkverkeer over de kruising rijdt. "Die zouden dan het padje kruisen en dat levert gevaarlijke situaties op", legt Vlietman uit. Ondernemers balen hiervan: "Mensen zijn afgesloten van de boodschappenlijn die hier is", vertelt een ondernemer in fournituren. "Je hebt geen impulsieve klanten die voorbijrijden, je draait nu op vaste klanten", vertelt de visboer die we vorige keer ook spraken. Ook de lokale fietsenmaker is ontevreden, en klaagt dat zijn klanten hem niet kunnen bereiken. Volgens Vlietman is wel een doorsteek gemaakt op 100 meter afstand van de rotonde, namelijk bij de tramhalte.

Gevolgen werkzaamheden Er wordt momenteel volop gewerkt en het ondergrondse werk is nagenoeg gereed. Waar voorheen de rijbaan lag, ligt nu een trambaan. De komende twee weken wordt het nieuwe spoor verbonden aan het bestaande tramspoor, en zal het nieuwe fietspad worden geasfalteerd. Vanaf 27 maart tot en met 5 april is de rotonde voor een deel afgesloten. Tramlijn 13 rijdt gedurende deze periode de stad uit vanaf een tijdelijke halte aan de oostzijde van de Roëllstraat. Via de keerlus bij het Sloterparkbad rijdt de tram vervolgens weer de stad in. Vanaf 6 april rijdt tram 13 weer volgens de normale dienstregeling. Fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer moeten de omleidingsborden goed in de gaten houden. De werkzaamheden aan de zuidzijde van Burgemeester Roëllstraat zijn gereed op 29 mei 2023. Vervolgens wordt de Noordzijde aangepakt, deze werkzaamheden duren tot eind 2023.