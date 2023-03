Straatmuzikant met miljoenen Tiktok-volgers speelt op Museumplein: "Een huiskamergevoel"

Hij dook vandaag ineens op voor de ingang van het Stedelijk Museum: de Britse zanger Victor Ray, die met filmpjes van zijn optredens 3 miljoenen volgers op Tiktok verzamelde. Ray speelt normaal gesproken in de straten van Londen, maar is nu op tour in Europa. Vanmiddag stond Amsterdam dus op de agenda

Een handjevol fans had het optreden van de zanger in de agenda gezet. "Het is heel laagdrempelig", zegt één van hen. "Het geeft echt een huiskamergevoel vergeleken met een optreden in een concertzaal. Dat is heel bijzonder"

Zelf geniet Ray ook van die laagdrempeligheid: "Mensen die aan het shoppen zijn, trams die langsrijden; tijdens zulke optredens word ik een beetje onderdeel van de stad. Zoiets kan niet als je op een normaal podium speelt."